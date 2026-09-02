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Surto de ebola no Congo ultrapassa 3 mil mortes e 6 mil casos confirmados

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O surto de ebola no Congo já matou mais de 3 mil pessoas e ultrapassou 6,1 mil casos confirmados, segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde do país, divulgados nesta quarta-feira, 2. A doença avança em um ritmo sem precedentes, superando a capacidade das autoridades de rastrear os casos e conter a transmissão.

De acordo com o governo congolês, foram registrados 6.186 casos confirmados e 3.007 mortes desde que o surto foi declarado, em meados de maio. O número faz desta a epidemia de ebola que cresce mais rapidamente entre as já registradas.

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A velocidade de propagação tem dificultado o trabalho das equipes de saúde, que tentam identificar pessoas que tiveram contato com pacientes infectados e interromper novas cadeias de transmissão.

O ebola é uma doença viral grave, transmitida pelo contato direto com sangue ou outros fluidos corporais de pessoas infectadas. Os primeiros sintomas podem incluir febre, fraqueza e dores musculares, mas a doença pode evoluir rapidamente e provocar hemorragias e falência de órgãos.

A Organização Mundial da Saúde afirmou que a epidemia permanece fora de controle e está a caminho de superar o surto de ebola na África Ocidental de 2014-2016, o mais mortal já registrado, que matou mais de 11.000 pessoas, principalmente na Guiné, Libéria e Serra Leoa. (Fonte: Associated Press).

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