Surfista morre após sofrer parada cardiorrespiratória em praia de SC

O surfista Rodrigo Luiz de Souza, conhecido popularmente como Tocha, morreu na tarde da última sexta-feira (19) após sofrer uma parada cardiorrespiratória seguida de afogamento enquanto surfava na Praia do Moçambique, em Florianópolis (SC). O atleta sofreu um mal súbito no mar e, apesar da rápida mobilização das equipes de emergência, não resistiu e teve o óbito confirmado ainda no local. A identidade da vítima foi confirmada pela Associação de Surf Ingleses/Santinho (ASIS), que lamentou a perda do esportista.

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O acionamento dos bombeiros ocorreu por volta das 15h55, mobilizando uma equipe de socorristas que se deslocou até a praia com o auxílio de um helicóptero de resgate. Ao chegarem ao local, os médicos constataram que a vítima já havia sido retirada da água em estado grave e sem apresentar sinais vitais. Os profissionais iniciaram imediatamente os protocolos de reanimação, realizando massagem cardíaca contínua e utilizando equipamentos com oxigênio para suporte respiratório. As manobras de salvamento se estenderam por cerca de 30 minutos na faixa de areia, mas a morte foi declarada logo em seguida pela equipe médica.

A notícia do falecimento precoce causou forte comoção nas redes sociais entre familiares, amigos e a comunidade do surfe catarinense. Em nota oficial, a diretoria da ASIS destacou que Tocha partiu fazendo o que mais gostava e relembrou sua trajetória marcada pela simpatia e pelo estilo elegante de deslizar nas ondas nos dias de mar perfeito. Nas páginas pessoais do atleta, dezenas de conhecidos manifestaram luto e descreveram Rodrigo como uma pessoa iluminada, que transmitia boa energia e que mantinha sempre um sorriso no rosto durante os treinos na capital.

O palco da fatalidade, a Praia do Moçambique, é a maior em extensão da Ilha de Santa Catarina, somando 12,5 quilômetros, e recebeu em 2024 o título de Reserva Nacional do Surfe devido à qualidade de suas ondas. O local faz limite com o Parque Estadual do Rio Vermelho, uma unidade de conservação de proteção integral, e estabelece a ligação entre o Canto das Aranhas e a Barra da Lagoa. A praia é reconhecida internacionalmente por apresentar condições de ondas fortes e consistentes ao longo de todo o ano, atraindo surfistas de diferentes níveis e modalidades do esporte.

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