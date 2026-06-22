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Surfista morre após sofrer parada cardiorrespiratória em praia de SC

Rodrigo Luiz de Souza teve um mal súbito seguido de afogamento na Praia do Moçambique, em Florianópolis

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.06.2026, 15:32:09 Editado em 22.06.2026, 15:32:05
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Surfista morre após sofrer parada cardiorrespiratória em praia de SC
Autor Surfista Rodrigo Luiz de Souza era conhecido popularmente como Tocha - Foto: Redes sociais

O surfista Rodrigo Luiz de Souza, conhecido popularmente como Tocha, morreu na tarde da última sexta-feira (19) após sofrer uma parada cardiorrespiratória seguida de afogamento enquanto surfava na Praia do Moçambique, em Florianópolis (SC). O atleta sofreu um mal súbito no mar e, apesar da rápida mobilização das equipes de emergência, não resistiu e teve o óbito confirmado ainda no local. A identidade da vítima foi confirmada pela Associação de Surf Ingleses/Santinho (ASIS), que lamentou a perda do esportista.

-LEIA MAIS: Avião de pequeno porte cai em plantação na zona rural de Marialva (PR)

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O acionamento dos bombeiros ocorreu por volta das 15h55, mobilizando uma equipe de socorristas que se deslocou até a praia com o auxílio de um helicóptero de resgate. Ao chegarem ao local, os médicos constataram que a vítima já havia sido retirada da água em estado grave e sem apresentar sinais vitais. Os profissionais iniciaram imediatamente os protocolos de reanimação, realizando massagem cardíaca contínua e utilizando equipamentos com oxigênio para suporte respiratório. As manobras de salvamento se estenderam por cerca de 30 minutos na faixa de areia, mas a morte foi declarada logo em seguida pela equipe médica.

A notícia do falecimento precoce causou forte comoção nas redes sociais entre familiares, amigos e a comunidade do surfe catarinense. Em nota oficial, a diretoria da ASIS destacou que Tocha partiu fazendo o que mais gostava e relembrou sua trajetória marcada pela simpatia e pelo estilo elegante de deslizar nas ondas nos dias de mar perfeito. Nas páginas pessoais do atleta, dezenas de conhecidos manifestaram luto e descreveram Rodrigo como uma pessoa iluminada, que transmitia boa energia e que mantinha sempre um sorriso no rosto durante os treinos na capital.

O palco da fatalidade, a Praia do Moçambique, é a maior em extensão da Ilha de Santa Catarina, somando 12,5 quilômetros, e recebeu em 2024 o título de Reserva Nacional do Surfe devido à qualidade de suas ondas. O local faz limite com o Parque Estadual do Rio Vermelho, uma unidade de conservação de proteção integral, e estabelece a ligação entre o Canto das Aranhas e a Barra da Lagoa. A praia é reconhecida internacionalmente por apresentar condições de ondas fortes e consistentes ao longo de todo o ano, atraindo surfistas de diferentes níveis e modalidades do esporte.

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