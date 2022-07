Surfista grava momento em que é rodeado por tubarões; assista

Da Redação

Michael Dunphy, de 32 anos, ocupa a 67º posição no ranking do Challenger Series, a divisão de acesso ao surfe mundial

O que você faria se fosse cercado por tubarões? O surfista Michael Dunphy, de 32 anos, passou por essa situação e chamou a atenção nas redes sociais ao postar um vídeo em que se encontra rodeado pelos animais no mar da Flórida, nos Estados Unidos.

Nas imagens, podemos ver que Dunphy estava remando no mar, com poucas ondas, quando se deparou com os tubarões. O vídeo mostra, ainda, o encontro com os animais enquanto o surfista estava dentro da água e também até a ida do atleta para a areia.

Na legenda da publicação, em inglês, o surfista comenta com os seus seguidores sobre a enorme quantidade de tubarões existentes na área nesta época do ano. No vídeo publicado no seu perfil do Instagram, Duphyn aparece entretido e rindo do momento que deixaria muito de nós com o "cabelo em pé".

Assista ao vídeo que viralizou nas redes sociais:





Fonte: Informações do Metrópoles.

