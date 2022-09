Surfista à deriva por 4h em mar revolto é resgatado de helicóptero

Da Redação

Resgate de surfista aconteceu no domingo.

Um surfista de 55 anos ficou à deriva por cerca de quatro horas na praia do Morro das Pedras, em Florianópolis, e precisou ser resgatado de helicóptero (assista abaixo) no domingo (18). Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem apresentava "evidente sinal de exaustão".

A aeronave Arcanjo-05 foi acionada por testemunhas por volta das 15h20. De acordo com a equipe de resgate, o mar estava revolto, com ondas de até 2 metros, dificultando a saída do surfista por meios próprios.

O homem afirmou aos socorristas que ficou aproximadamente quatro horas tentando chegar à praia.

Resgate com 'cesto'

Após a vítima ser localizada, um dos socorristas foi lançado do helicóptero à água e ajudou a retirar a vítima do mar. Segundo os bombeiros, o resgate foi feito com a técnica de Puçá, que consiste no uso de um "cesto", que, ligado à aeronave, levou a vítima e o socorrista até terra firme.

Após o atendimento, que contou com apoio do Grupo de Resposta Aérea de Urgência do Samu, o surfista foi liberado no local.

VÍDEO:

Com informações: g1



