Suposto bruxo é preso após torturar mulher durante ritual macabro em SC

Um homem de 25 anos foi preso temporariamente suspeito de torturar uma mulher durante um ritual religioso em São Lourenço do Oeste, no Oeste de Santa Catarina. A prisão foi realizada nesta terça-feira (03), após a Polícia Civil obter vídeos que registrariam as agressões.

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De acordo com as investigações, as imagens mostram uma mulher sendo agredida enquanto permanecia deitada sobre um colchão durante uma sessão conduzida pelo suspeito em um imóvel utilizado como templo espiritual. O material passou a integrar as provas reunidas pela polícia e embasou o pedido de prisão temporária.

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Segundo a Polícia Civil, o investigado se apresentava como líder religioso e utilizaria sua posição para influenciar frequentadores que buscavam atendimento espiritual no local. Os investigadores apuram se outras pessoas também podem ter sido vítimas de situações semelhantes.

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Além da suspeita de tortura, o homem também é investigado por ameaça, constrangimento ilegal e lesão corporal. A polícia segue apurando as circunstâncias dos fatos e a eventual participação de outras pessoas.

Durante a operação, os policiais cumpriram mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em um imóvel no bairro Perpétuo Socorro. Materiais considerados de interesse para a investigação foram recolhidos no local.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI), com apoio da Divisão de Investigação Criminal (DIC) e do Núcleo de Operações com Cães (NOC).

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O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. O inquérito segue em andamento.