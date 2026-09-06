Supermercado será notificado por crime ambiental após jogar mais de 18 quilos de carne em rio de SC

Testemunha confrontou o motorista durante o descarte dos sacos de lixo, em Criciúma, e entregou as imagens às autoridades

Um supermercado de Criciúma (SC) será notificado por crime ambiental após descartar irregularmente sacos de carne estragada no leito do rio Linha Anta. Uma parte desse alimento foi recuperada pela Defesa Civil do município na última quinta-feira (3), após a denúncia de um morador que flagrou e gravou o momento do crime. O nome do estabelecimento comercial não foi divulgado pelas autoridades locais.

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A investigação teve início quando a testemunha percebeu um carro do supermercado parando às margens do rio para jogar oito sacos de lixo. O morador confrontou o motorista, registrou a ação em vídeo e, no dia seguinte, entregou as imagens aos órgãos competentes.

Para realizar as buscas e mapear a área, os agentes da Defesa Civil contaram com o apoio de um drone, além da participação da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Criciúma (Famcri). Durante a operação, as equipes conseguiram localizar três dos sacos no leito do rio, cerca de 18 quilos do alimento. Ao analisar o material recolhido, os fiscais constataram a presença de carne, com características de origem suína, já em estado avançado de decomposição.

Atualmente, a Defesa Civil trabalha na conclusão do relatório oficial que reúne os dados da vistoria e o rastreamento das imagens do flagrante. O documento será encaminhado à Diretoria do Meio Ambiente e à Famcri, servindo de base para a abertura de um processo administrativo, a fiscalização in loco do estabelecimento e a consequente aplicação de multas.