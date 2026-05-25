Supermercado é multado por vender leite com larvas e carne vencida em SP

Uma rede de supermercados foi multada pelo Procon Municipal e pela Vigilância Sanitária nesta segunda-feira (25), em Indaiatuba, no interior de São Paulo, após ser alvo de denúncias sobre a presença de larvas dentro de uma carga de leite. O lote do produto havia sido adquirido por uma escola particular da cidade. Ao fiscalizarem o estabelecimento para apurar o caso, os órgãos de defesa do consumidor e de saúde encontraram diversos outros produtos estragados e com embalagens comprometidas.

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A denúncia ganhou força após imagens comprovarem a existência de insetos em meio às caixas de leite que seriam destinadas ao colégio. Diante do problema, a instituição de ensino solicitou formalmente a devolução do valor pago pela mercadoria, mas o estabelecimento atacadista teria oferecido apenas a substituição das unidades que apresentassem defeitos visíveis.

Durante a vistoria realizada na manhã desta segunda-feira, os fiscais constataram outras irregularidades graves no setor de carnes do mercado. Foram apreendidos e retirados de circulação oito pacotes de bacon com prazo de validade expirado, pesando aproximadamente 25 quilos cada. Além disso, as autoridades retiveram quatro pacotes de lombo, de cerca de 1,5 quilo cada, e três pacotes de copa lombo, pesando em média 1,3 quilo, todos em condições impróprias para a comercialização. O mercado responderá administrativamente pelas infrações e pela exposição de produtos nocivos à saúde pública.



