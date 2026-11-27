O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, de perigo, para chuvas intensas em mais de 200 cidades dos três Estados da região Sul do Brasil. O aviso é válido entre 9h40 e 23h59 desta sexta-feira, 27.

O aviso abrange 87 cidades do Rio Grande do Sul, 73 de Santa Catarina e 73 do Paraná. Nenhuma das três capitais está incluída.

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Segundo o Inmet, nessas áreas, há possibilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos intensos, de 60 a 100 km/h. Também há risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A empresa de meteorologia Climatempo informou que a intensificação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai favorece o desenvolvimento de nuvens carregadas no oeste da região Sul nesta sexta-feira. Esse cenário aumenta o potencial para temporais, principalmente nas áreas próximas à fronteira da Argentina.

Segundo a empresa, o oeste paranaense, o extremo oeste catarinense e trechos do noroeste gaúcho estão em situação de perigo para temporais, com condições para chuva forte, raios e ventania.

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No sábado, 28, a atuação da baixa pressão e de um cavado amplia a instabilidade sobre partes dos três Estados, com destaque para o sul do Paraná e áreas centrais e do norte de Santa Catarina. No domingo, 29, a chuva deve diminuir.

Passarela das Cataratas do Iguaçu é fechada

Desde quinta-feira, 26, a passarela das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná, está interditada devido ao aumento da vazão do Rio Iguaçu.

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A administração do Parque Nacional do Iguaçu afirmou que a medida segue os protocolos de segurança do local. Por volta das 8h de quinta-feira, o volume atingiu 9,5 milhões de litros de água por segundo.

A Trilha das Cataratas e seus mirantes continuam abertos, e a visitação ao Parque Nacional do Iguaçu segue normalmente.

Segundo a administração do parque, a passarela será reaberta assim que as condições do rio forem consideradas seguras para a visitação.

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"As equipes da Urbia+Cataratas e do ICMBio seguem monitorando continuamente a vazão do Rio Iguaçu, priorizando a segurança de visitantes e colaboradores", afirmou.