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REGIÃO SUL

Sul e Sudeste terão dia de chuva, trovoadas e tempestades

No Centro-Oeste, há aviso de alerta para baixa umidade do ar

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Sul e Sudeste terão dia de chuva, trovoadas e tempestades
Autor Foto: Roberto Zacarias/Secom/SC

A formação de áreas de baixa pressão sobre o estado do Rio Grande do Sul aumenta a instabilidade, nesta quinta-feira (27), causando chuva e trovoadas em quase todo o estado e chegando ao sul de Santa Catarina, informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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Um aviso laranja de perigo alerta para tempestades na região, incluindo a capital Porto Alegre. A partir do centro-oeste de Santa Catarina até o centro-sul paranaense, o aviso é amarelo de perigo potencial.

Entre as capitais, a temperatura mínima na Região Sul será de 11°C em Porto Alegre e a máxima prevista é de 24°C em Curitiba.

No Sudeste do país, há previsão de pancadas de chuva com trovoadas isoladas no centro-leste de Minas Gerais, oeste do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, onde está ativo um alerta laranja de perigo para tempestades.

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Também pode haver chuva isolada no norte e oeste de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro e nordeste de São Paulo.

A temperatura mínima nas capitais será de 14°C em Belo Horizonte e a máxima esperada é de 30°C em São Paulo.

No Centro-Oeste, um aviso laranja de perigo alerta para baixa umidade do ar no leste de Mato Grosso e no noroeste e norte de Goiás. O aviso se estende para o centro-norte de Mato Grosso do Sul, centro-oeste e sul de Goiás, Distrito Federal e demais áreas de Mato Grosso com menor intensidade, portanto é um alerta amarelo de perigo potencial.

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Há possibilidade de chuva isolada para o leste de Goiás e o Distrito Federal. A temperatura nas capitais deve variar entre 17°C em Brasília e 40°C em Cuiabá.

No Nordeste, pode chover na faixa litorânea entre Salvador e o litoral norte do Rio Grande do Norte. No Ceará, o céu estará encoberto por muitas nuvens, mas sem previsão de chuva significativa.

O calor e o tempo seco deixam ativo um aviso laranja de perigo para baixa umidade do ar no oeste da Bahia e extremo sul do Maranhão e do Piauí. Na região central do Maranhão e do Piauí, centro-sul do Ceará, sudoeste do Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba e de Pernambuco e centro-norte da Bahia, o aviso é amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar.

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Os termômetros marcam mínima de 20°C em Teresina, onde também está prevista a máxima de 38°C.

No Norte do Brasil, há previsão de pancadas de chuva com trovoadas isoladas no centro-sul, oeste e norte do Amazonas e em Roraima. No noroeste do Pará, há possibilidade de chuva isolada.

Para o centro-sul do Tocantins, há aviso laranja de perigo para baixa umidade do ar, que perde força nas demais áreas do estado e sul do Pará, onde o aviso é amarelo de perigo potencial.

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A temperatura mínima prevista nas capitais é de 22°C em Rio Branco e a máxima de 39°C em Palmas.

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alertas climáticos chuvas e tempestades meteorologia previsão do tempo REGIÃO SUL temperatura
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