Sul do país será atingido por ciclone extratropical; veja detalhes

Em meados de junho, a região Sul do Brasil foi afetada por um ciclone extratropical. O fenômeno fez com que diversas pessoas deixassem suas moradias devido a enchentes e aos estragos causados pelas chuvas. E, conforme a Climatempo, um novo temporal deve atingir esse setor.

O serviço meteorológico mostra que o próximo fim de semana, entre o dia 7 e 8 de julho, será de muita chuva no litoral, próximo ao Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

O novo ciclone não deve ser tão intenso quanto ao último, mas a previsão aponta que haverá grandes volumes de chuva, de 100 mm a 150 mm, na região de Porto Alegre, na Serra Gaúcha e Litoral Norte do Rio Grande do Sul. As áreas do Sul e do Leste de Santa Catarina, incluindo a serra catarinense e Florianópolis, também registrarão chuvas.

Além de muita chuva, o ciclone extratropical pode provocar rajadas de vento bastante intensas, dependendo de sua intensidade.

Com informações da Climatempo.

