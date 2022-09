Suicídio assistido de Godard: Essa discussão chegará ao Brasil, diz professor

Roberta Jansen (via Agência Estado)

Professor de bioética do Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Botucatu, Valdir Gonzalez Paixão diz que o debate sobre o suicídio assistido inevitavelmente chegará ao Brasil. O tema voltou às manchetes esta semana com a morte do cineasta francês Jean-Luc Godard, de 91 anos. Ele não sofria de nenhuma doença, mas optou por deixar a vida com auxílio de um profissional. Há quatro meses, o debate já tinha ganhado força com uma mensagem de despedida nas redes sociais do ator francês Alain Delon, aos 86 anos, um defensor do procedimento.

O suicídio assistido é legal em países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Espanha, Canadá, alguns Estados dos Estados Unidos. Mas só pode ser aplicado em casos de doenças terminais e incuráveis, que gerem sofrimento insuportável ao paciente. Na Suíça, onde morreu Godard, essas condições não são necessariamente pré-requisitos. Lá, a interpretação de "sofrimento insuportável" é mais ampla.

Em maio, o debate chegou mais perto do Brasil. A Justiça da Colômbia despenalizou o suicídio assistido por médicos e, com isso, se tornou o primeiro país da América Latina onde os médicos poderão ajudar um paciente a morrer sem serem processados pela Justiça. No Peru, em julho, a Justiça autorizou a eutanásia de uma mulher que sofria com uma doença degenerativa havia mais de três décadas.

No Brasil, tanto o suicídio assistido quanto a eutanásia são considerados crimes, o que se soma à condenação moral promovida por religiosos à prática. Eutanásia é quando um médico administra um remédio letal ao paciente. No Brasil, é considerada homicídio simples. Já o suicídio assistido ocorre quando o próprio paciente toma uma droga letal com a orientação de um profissional de saúde. Pela lei brasileira, é um crime contra a vida.

"É uma questão inevitável de a gente discutir", afirmou Paixão. "Não implica concordar ou não, mas abrir uma discussão sobre um tema que está ai. É uma questão polêmica, mas que deve ser vista de forma aberta, sincera, crítica e reflexiva a partir de sua complexidade."

A seguir, a entrevista de Paixão ao Estadão:

Para além da morte de Jean-Luc Godard, Colômbia e Peru descriminalizaram mortes assistidas nos últimos meses. Dois países da América Latina. Acha que em algum momento teremos que entrar nessa discussão também?

Não tenho dúvida a respeito disso. É uma questão inevitável de a gente discutir. Há muito preconceito; até hoje é um tabu grande falar sobre a morte, que faz parte do ciclo da vida. E este é um tema emergente, que vem à tona agora. A bioética prima pelo debate de ideias, pela discussão de temas pertinentes ao cidadão. Não implica concordar ou não, mas abrir discussão sobre um tema que está ai. É uma questão polêmica, mas que deve ser vista de forma aberta, sincera, crítica e reflexiva, a partir de sua complexidade. Já fizemos isso outras vezes, no passado, sobretudo com os avanços das tecnologias aplicadas à biomédica, como a barriga de aluguel. Essas discussões são inevitáveis. Num primeiro momento, o importante é trazer a discussão de forma crítica, reflexiva e plural, envolver as pessoas na discussão.

Acredita que a religião tem voz nesse debate?

Primeiramente, temos de fazer uma distinção do que é institucional do que é religioso. Mas acho que a religião tem algo a dizer, sim, nessa discussão, como já fez em várias outras questões da bioética. Isso não quer dizer assumir postura dogmática ou catequética. Somos um país pautado na democracia e no Estado laico. O tema deve ser abordado sob essa perspectiva, de pluralidade de ideias, respeito às diferenças. Mas acredito sim que a religião tem algo a dizer e a contribuir.

Do ponto de vista legal, esse debate ainda está muito atrasado no País...

Há um longo debate pela frente. Quando falamos em bioética, e lido muito com isso no dia a dia, sobretudo com tecnologias aplicadas às áreas de pesquisa biomédica, existe uma alienação muito grande. Parece que transferimos as reflexões a uma dada autoridade. Nas escolas de educação básica, por exemplo, não existe discussão sobre pesquisas com células-tronco e fertilização in vitro, por exemplo. O desconhecimento é muito grande. Há um longo caminho a ser percorrido. A própria bioética, como campo de conhecimento, é muito recente, da década de 1970. Mas os debates estão acontecendo e há um reconhecimento de que os temas devem ser discutidos. Eles fazem parte do cotidiano de todos e não podemos delegar a ninguém, é a nossa vida envolvida.