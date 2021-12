Da Redação

Sucuri tenta dar bote em homem durante resgate em praia

Uma sucuri enorme foi resgatada na Praia da Tiririca, em Itacaré, na Bahia, no último sábado (11). Diversos vídeos do resgato foram divulgados na internet e as imagens impressionam.

Nos registros é possível ver que há várias pessoas em volta do animal e tentam retirá-lo da água. Elas conseguem fazer isso, porém, tiveram trabalho, pois a sucuri estava se sentindo ameaçada e tentava dar bote naqueles que se aproximavam.

O animal estava em meio às plantas aquáticas, conhecidas como baronesas, no começo da faixa de areia. A cobra foi resgatada por funcionários da prefeitura, após serem acionados por moradores. O bicho foi levado para o serpentário de Serra Grande.



A principal hipótese é de que, com a cheia do Rio de Contas, a serpente chegou à praia após cruzar a vegetação. A equipe do Itacaré Horizonte, que atua com turismo na região e participou do resgate do animal, informou que ela tem cerca de sete metros.

“Agora ela encontra-se em segurança recebendo todos os cuidados de uma equipe profissional para reabilitação antes da sua soltura. Infelizmente ela estava bem ferida, provavelmente pelas escoriações nas pedras e galhos”, detalhou.

o resgate da Sucuri da Praia da Tiririca pic.twitter.com/WSJ1KxF8b7 — Gab (@gsalm) December 11, 2021

Com informações; ND Mais.