Sucuri gigante é flagrada por moradores do MS; Assista ao vídeo

De acordo com especialistas, as sucuris saem da água nos dias mais frios para tomar sol

Uma sucuri de sete metros foi vista pelo guia turístico Domingo Luciano Filho, de 63 anos, nos rios de Mato Grosso do Sul. Ele pegou o celular e registrou o animal passando.

Domingo disse que não é a primeira vez que vê uma cobra entrando no rio depois de tomar um banho de sol. Para o idoso, parece que o animal estava “recarregando as energias para nadar a noite toda em busca de algo para comer”.

Além dessa vez, Domingo contou que há três anos viu serpentes gigantes no mesmo lugar. De acordo com especialistas, as sucuris saem da água nos dias mais frios para tomar sol.

Além do guia, o fotógrafo Daniel De Granville também compartilhou nas redes sociais o dia que viu uma sucuri entrando em um rio de Bonito, no Mato Grosso do Sul. No seu perfil ele conta que tem o costume de mergulhar com as cobras para conseguir o melhor registro.

Informações do Metrópoles.

Veja:

