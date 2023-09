Sucuri é flagrada em rio de água cristalina e surpreende turistas

Turistas tiveram uma presença ilustre durante um passeio em águas cristalinas no município de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Eles andavam de barco, quando avistaram uma cobra sucuri de aproximadamente seis metros nadando no rio. O flagrante aconteceu na manhã deste domingo (17) e está chamando atenção nas redes sociais.

Na gravação, que foi feita e compartilhada no perfil oficial do guia turístico Célio Araújo, um turista exclama: "Meu Deus, que demais". O guia atua na área há mais de 25 anos e compartilha com seus mais de 20,5 mil seguidores registros do seu trabalho. Quase 10 mil pessoas já curtiram o vídeo da sucuri, e os comentários já somam cerca de 150 interações.

No post, a presença da cobra dividiu a opinião dos internautas, alguns afirmam que "teriam um infarto", enquanto outros garantem que foi uma "experiência incrível". Veja abaixo:

Apesar de 'assustadora', nunca deu problema

Ainda na publicação no seu perfil do Instagram, Célio fez uma ressalva sobre a presença da sucuri no rio: "Vale ressaltar que nunca houve nenhum ataque em nossa região e não fazemos parte do cardápio desse magnífico animal, pois aqui na região o ecossistema é extremamente equilibrado", escreveu na legenda.

A Secretaria de Turismo do município também usou as redes sociais para afirmar que "jamais" ocorreu o registro de acidente "com esse belíssimo animal e de difícil observação". A pasta continuou: “Orientamos para que ao observarem um animal silvestre, ele está em seu habitat natural (sua casa) mantenha distância que ele vai seguir o seu caminho”.

