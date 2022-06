Sucuri de 6 metros é morta por moradores em cidade alagada; vídeo

Da Redação

A cobra apareceu nas águas alagadas da região, consequência das inundações causadas pelo rio Solimões

Uma sucuri de aproximadamente 6 metros foi morta por moradores da cidade de Anamã, localizada a cerca de 165 quilômetros de Manaus, no Amazonas. A cobra apareceu nas águas alagadas da região, consequência das inundações causadas pelo rio Solimões.

Um vídeo que vem circulando na redes sociais desde o último domingo (26) mostra o animal já morto na varanda de uma casa. Na gravação feita por moradores, a sucuri aparece pendurada em uma parede baixa e uma criança foi filmada balançando a cobra morta.

"Olha, filha, tem medo não. Quantos metros?", questiona, ainda, uma mulher durante o registro.

Conforme reportagem do g1, a Polícia Militar de Anamã afirma que não há informações sobre o que os moradores fizeram com o animal em seguida. Assista o vídeo:

Olha a cobra! 🐍

É verdade! 😱



Sucuri de 6 metros surpreende moradores no Amazonas.



A serpente gigante surgiu nas águas do rio na cidade de Anamã e acabou sendo morta por pescadores. pic.twitter.com/oQuyWMpwFV — O A da Mídia 🚩📚🎬 (@oadamidia) June 27, 2022





A cidade está alagada devido a cheia do rio Solimões. Em maio, Anamã chegou a marca de inundação total pelas águas do rio Solimões, de acordo com a Defesa Civil do município.



No vídeo, é possível ver as águas do rio Solimões acima do nível da casa onde a cobra foi levada após ser morta pelos moradores do município.

