Sucuri de 6 metros ataca criança que brincava às margens de rio; veja

O ataque ocorreu no sábado (18) em Vicentinópolis (GO)

Uma sucuri de aproximadamente 6 metros foi morta por policiais militares após atacar um menino de 2 anos que brincava às margens de um rio. O tenente Carlos Diniz, da Polícia Militar (PM), afirmou que a criança "nasceu de novo", visto que a serpente estava enrolada em todo o seu corpo.

continua após publicidade

“A família escutou os gritos da criança. A equipe estava em patrulhamento e ouviu a mãe gritando socorro, enquanto o pai tentava tirar a criança da cobra, que estava enrolada”, detalhou. O ataque foi registrado na tarde do último sábado (18) em um rio de Vicentinópolis, Goiás.

Ainda conforme Diniz, a equipe de segurança tentou de todas as formas desenrolar a cobra do corpo da vítima, a fim de conter o ataque. No entanto, o único jeito de impedi-la de matar o menino foi a abatendo.

continua após publicidade

“A gente só tentava salvar a criança e o único jeito foi matando o animal, não queríamos que o animal morresse, queríamos que a criança e o animal ficassem vivos”, completou.

- LEIA MAIS: Impressionante: vídeo mostra jacarés disputando sucuri no Pantanal

O garoto foi levado ao hospital, que ficava a cerca de 20 km da fazenda onde aconteceu o ataque e os pais dele trabalham. De acordo com informações da polícia, a criança não teve ferimentos graves e a mordida não foi profunda. Ele foi liberado da unidade.



continua após publicidade

“É uma ocorrência que vai nos marcar para o resto da vida, a criança nasceu de novo”, finalizou o tenente.

Assista. Atenção! Imagens fortes

tnonline continua após publicidade

Desespero

O pai do menino atacado pela sucuri, José Natal, conversou com a imprensa e revelou que o ataque aconteceu de forma repentina. “A gente tava sem energia e acabou a água da caixa, a gente tava no córrego para tomar banho, ao lado dele, a cobra começou a enrolar no braço dele. Fiquei desesperado”, contou.

José Natal contou para os policiais que deu uma paulada na cobra, mas mesmo assim ela não soltou o menino. Emocionado, ele agradeceu aos policiais.



“Se não fosse por conta deles [dos policiais], meu menininho tinha vindo a óbito. Se eles não tivessem nessa ronda, eu e minha esposa não ‘dava’ conta de tirar. Agradeço de coração”, desabafou José.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News