Sucesso nacional: Dr. Márcio Ravagnani é referência em transplante capilar fio a fio no Brasil - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Referência em transplante capilar fio a fio no Brasil, Dr. Márcio Ravagnani adora a especialização que escolheu, pois considera que os cabelos são um dos atributos estéticos mais importantes que existem para homens e mulheres. Para ele, poder ajudar as pessoas devolvendo sua autoestima não tem preço. “O cabelo saudável tem um impacto psicológico positivo na vida das pessoas”, explica. A técnica utilizada por ele se chama F.U.E (sigla em inglês para ‘Extração de Unidades Foliculares'). Nesse método, cada fio é extraído individualmente, sem deixar nenhuma cicatriz linear aparente.

Os fios extraídos são implantados um a um, preservando assim, as características naturais, como inclinação, profundidade e densidade capilar de cada pessoa. O diferencial do Dr. Márcio Ravagnani é que seus transplantes tem resultados com altíssima densidade e muita naturalidade, que nem se percebe qu cebe que a pessoa fez uma restauração capilar.

Além de toda técnica cirúrgica exigida para esse trabalho, é preciso muita sensibilidade artística e destreza manual. Também é necessário ter uma equipe em plena sintonia para que tudo saia perfeito.

Este ano, Dr. Márcio Ravagnani foi um dos indicados ao prêmio ‘Quality Gold’, como profissional do Ano, e está indicado para o prêmio ‘Latin America Quality Institute’, como Empresa Brasileira do Ano, em 2021.

Saiba mais sobre Dr. Márcio Ravagnani através do Instagram: https://www.instagram.com/drmarcioravagnani.