Submarino que leva turistas para ver o Titanic desaparece no Atlântico

Um submarino que levava turistas até o local onde estão os restos do Titanic desapareceu no Oceano Atlântico nesta segunda-feira (19). Até o momento desta publicação, não há informações sobre quantas pessoas estavam a bordo.

A empresa OceanGate, que faz expedições até os destroços do navio, publicou uma nota informando se tratar de uma das suas embarcações. A Guarda Costeira de Boston, nos Estados Unidos, comunicou o início do processo de buscas e resgate.

Conforme o site da empresa responsável, um total de cinco passageiros podiam ser transportados no submarino. "Estamos explorando e mobilizando todas as opções para trazer a tripulação de volta com segurança", afirmou a OceanGate em um comunicado.

Os destroços do Titanic ficam a cerca de 600 quilômetros da costa de Newfoundland, no Canadá. Cada turista paga um valor de US$ 250 mil, aproximadamente R$ 1,19 milhão, por um lugar na expedição. A viagem dura oito dias, e a previsão de fim era na próxima quinta-feira.





*Com informações do g1.

