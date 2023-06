Submarino que implodiu ao visitar Titanic se torna tatuagem e viraliza

O submarino Titan, que implodiu em uma expedição aos destroços do Titanic, se tornou uma tatuagem e ficará eternizada na pele de um homem do Espírito Santo, estado da região Sudeste do Brasil. O tatuador responsável pela arte divulgou fotos de seu trabalho nas redes sociais e elas deram o que falar.

O artista Marcelo Venturini teve a ideia de desenhar o veículo aquático em seu cliente, pois isso combinaria com as outras tatuagens que ele já tem, que são peixes e tubarões.

O dono da tatuagem, Wilber Murilane, conversou com a imprensa e falou sobre o trabalho de Venturini. "Foi coincidência. O tatuador me deu a ideia de preencher o espaço com um submarino, então a intenção já era colocar um. Na hora que fomos colocar o desenho, com esse fato, acabamos tendo a ideia de colocá-lo", disse em entrevista ao G1.

O desenho repercutiu nessa quinta-feira (22), dia em que os destroços do submersível da OceanGate foram encontrados e constatadoa morte de todos os ocupantes.

Os internautas apontaram que a criação dessa tatuagem era um m meme, mas o tatuador e seu cliente alegaram que a intenção não era brincar com o acontecimento, e sim deixá-lo registrado como um momento histórico.

"É uma história triste, na verdade. Não é motivo de graça. A gente não está feliz com tudo o que aconteceu. Eu só precisava preencher o espaço e dei a ideia. A gente poderia ter colocado outro submarino ou uma caravela afundada, qualquer outra coisa. Mas devido ao que aconteceu, ele topou fazer. Até mesmo porque foi justamente no horário em que foi esgotado o oxigênio", detalhou Marcelo.

Com informações do G1.

