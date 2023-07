Strippers são contratadas para lotar funerais na China; qual o motivo?

Há diversas culturas espalhadas pelo mundo e muitas delas atraem a atenção por serem inusitados. Algumas regiões da China, por exemplo, têm a tradição de contar com a apresentação de strippers em funerais, a fim de lotar as cerimônias. A população local acredita que funerais cheios trazem boa sorte aos mortos.

Uma publicação feita pelo jornal norte-americano New York Post diz que os moradores das áreas rurais do país asiático têm a crença de que os atos fúnebres lotados são um sinal de honra e respeito aos mortos.

A fim de atrair pessoas para as cerimônias, as famílias enlutadas contratam garotas de programa para tirarem as roupas. Além disso, as contratadas se exibem sobre o caixão da pessoa morta ainda que, na maioria das vezes, crianças e idosos estejam presentes.

Alguns especialistas, por sua vez, apontam que a "tradição" é apenas uma forma de cultuar a fertilidade.

Assim como uma festa de casamento pode ser, um funeral também é um marcador de classe e pode ser visto como demonstração de riqueza. Everett Zhang, professor de estudos do Leste Asiático na Universidade de Princeton, disse ao The Guardian em 2015 que a prática de contratar artistas para shows luxuosos é esperada quando a pessoa morta teve uma vida longa. "Na China, quando a pessoa que morre é muito velha e viveu uma vida longa, esse tipo de ocasião se torna puramente uma celebração".

Além disso, os shows teriam prosperado nas zonas rurais devido à falta geral de outros eventos culturais.



Apesar de ainda acontecer muito nas áreas rurais da China, é em Taiwan, onde o fenômeno teve suas origens, que ele é mais comum. Segundo a BBC, em 2017 houve um funeral em Taiwan em que 50 dançarinas fizeram seus shows nos tetos de jipes. A "cerimônia" era para honrar um político local.

Com informações do UOL.

