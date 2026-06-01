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JUSTIÇA

STJ marca depoimento de mulheres que acusam ministro de assédio

Ministro é acusado de tentar agarrar uma jovem, que é filha de um casal de amigos dele, e também uma ex-funcionária do seu gabinete

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 19:33:14 Editado em 01.06.2026, 19:33:08
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STJ marca depoimento de mulheres que acusam ministro de assédio
Autor Ministro foi afastado do cargo e passou a ser alvo de um processo administrativo disciplinar (PAD) - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) marcou o depoimento de duas mulheres que acusam o ministro Marco Buzzi de assédio sexual.

Os depoimentos serão tomados no dia 11 de junho, quando também serão ouvidas 20 testemunhas de defesa e de acusação.

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Buzzi foi afastado do cargo e passou a ser alvo de um processo administrativo disciplinar (PAD) após ter sido denunciado pelas supostas vítimas.

LEIA MAIS: Passageira de 72 anos morre após cair de escada de avião em Congonhas

O ministro é acusado de tentar agarrar uma jovem, que é filha de um casal de amigos dele, durante um banho de mar. O episódio teria ocorrido em janeiro deste ano, quando o ministro, a jovem e seus pais passaram férias em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina.

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Após o caso vir à tona, uma ex-funcionária terceirizada do gabinete do ministro denunciou que também foi alvo de assédio sexual.

Buzzi também é alvo de um procedimento no Supremo Tribunal Federal (STF), que analisa o caso na esfera criminal. Por ser ministro do STJ, ele tem foro privilegiado no STF.

Desde o surgimento das acusações, a defesa do ministro sustenta que o magistrado não cometeu qualquer ato impróprio e que isso será provado no decorrer da investigação.

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Nota

Em nota divulgada hoje, a defesa de Buzzi declarou que vai atuar com serenidade, responsabilidade e “respeito às instituições e as pessoas envolvidas”.

“Foram indicadas 30 testemunhas pela defesa, das quais foram admitidas 16 pela comissão processante e que certamente poderão elucidar a verdade dos fatos”, informaram os advogados.

As informações são da Agência Brasil.

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assedio sexual Depoimentos foro privilegiado investigação judicial Marco Buzzi Superior Tribunal de Justiça
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