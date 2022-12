STJ manda soltar traficante conhecida como 'gatinha da cracolândia'

Da Redação

Lorraine Cutier Bauer Romeiro foi condenada a cinco anos de prisão por tráfico de drogas na cracolândia

A influenciadora digital Lorraine Cutier Bauer Romeiro, 19, popularmente conhecida como 'gatinha da cracolândia', deixou a prisão após conseguir um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Lorraine foi condenada a cinco anos de prisão por tráfico de drogas na cracolândia, no centro de São Paulo.

A Sexta Turma do STJ atendeu pedido da defesa na última terça-feira (13) e estendeu a ela os efeitos de habeas corpus conseguido por outro réu. A prisão deve ser substituída, segundo a decisão, por medidas cautelares a serem fixadas pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital.

PRISÃO

A jovem foi presa em 30 de junho do ano passado na rua Helvetia, em Santa Cecília, com dez embalagens unitárias de cocaína, seis de maconha e dez pedras de crack escondidas em suas roupas íntimas, segundo consta no processo.

De acordo com a denúncia, o entorpecente estava fracionado, embalado e pronto para venda. Na ocasião, os investigadores apontaram que ela era conhecida na região como 'gatinha da cracolândia'.

Ainda segundo o processo, ao ser interrogada em juízo, a influenciadora negou tráfico de drogas. Conforme os autos, ela afirmou que apenas acompanhava o namorado que trabalha na região da cracolândia, quando saiu correndo durante uma operação policial, pois nunca havia passado por uma situação como aquela.

Policiais militares que fizeram a prisão disseram que avistaram a influenciadora, que já era conhecida por fotos feitas pela Guarda Civil Metropolitana, no meio do fluxo de usuários de drogas. Segundo a PM, Lorraine permaneceu em silêncio na ocasião e tinha drogas escondidas no sutiã e na calcinha.

Com informações da Banda B.

