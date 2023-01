STF reconhece os estragos da pauta ambiental, afirma Marina Silva

Célia Froufe, Isadora Duarte, Iander Porcela e Antonio Temóteo (via Agência Estado)

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou há pouco, durante cerimônia de posse no Palácio do Planalto, que a pauta ambiental foi destruída no governo Jair Bolsonaro.

"A situação foi tão grave que houve reconhecimento até pelo STF Supremo Tribunal Federal, com uma série de comandos judiciais para reverter algumas situações", disse.

Segundo Marina, é urgente a retomada de conselhos de participação social e a estrutura do Conama será revisada em 45 dias.

"Nada foi mais emblemático do que essa atitude do presidente fazer restabelecer os conselhos de participação social e ambiental", declarou.

Transversalidade ambiental

Marina Silva expôs as Pastas que já anunciaram a incorporação de temas ligados à sustentabilidade em seu dia-a-dia, o que era uma promessa feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma das mais renomadas porta-vozes da área. "Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento, Fazenda, Integração, Justiça, Relações Exteriores, Agricultura, Pesca, Povos Indígenas, todos esses e outros", elencou.

De acordo com a ministra, a transversalidade ambiental não é mais, portanto, um desejo, um sonho, mas uma realidade escrita nas estruturas da Esplanada do atual governo. "O Ministério do Meio Ambiente não é para ser um entrave", comentou, salientando que a transversalidade ainda está no começo, mas que é bom ver, após participar da Conferência sobre o Clima (COP27), realizada no Egito, em novembro, que vários países estão no mesmo caminho trilhado agora pelo Brasil.