STF manda prender empresário de SC condenado por atacar policiais em bloqueios golpistas

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o início do cumprimento da pena de cinco anos de prisão, em regime semiaberto, para o empresário e piloto catarinense Willian Frederico Jaeger, 37 anos. Ele foi condenado pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito e associação criminosa, em decorrência de sua participação ativa nos bloqueios de rodovias realizados após as eleições presidenciais de 2022, na cidade de Rio do Sul, no Vale do Itajaí.

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O mandado de prisão foi expedido no dia 23 de abril, logo após o trânsito em julgado do processo, fase em que não cabem mais recursos. No entanto, até a manhã desta segunda-feira (04), o documento ainda constava como pendente de cumprimento no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

A condenação de Jaeger é resultado dos atos violentos registrados no dia 7 de novembro de 2022, quando ele foi preso em flagrante na BR-470, na cidade de Rio do Sul, no Vale do Itajaí. Durante a ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para desobstruir a via, o empresário reagiu com extrema violência contra os agentes de segurança que tentavam liberar o tráfego no local.

De acordo com os relatos de testemunhas colhidos pela Polícia Federal à época dos fatos, o piloto chegou a ferir um dos policiais com uma pedrada e um golpe desferido com uma barra de ferro, que atingiu o capacete balístico do agente. Além disso, as investigações apontaram que o empresário também utilizou um pedaço de madeira para agredir outros profissionais da corporação durante o confronto na rodovia.

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Braço ferido de policial agredido em bloqueio na BR-470 - Foto: PRF/Divulgação Braço ferido de policial agredido em bloqueio na BR-470 - Foto: PRF/Divulgação



