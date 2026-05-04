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CUMPRIMENTO DE PENA

STF manda prender empresário de SC condenado por atacar policiais em bloqueios golpistas

Willian Frederico Jaeger, de 37 anos, deve cumprir cinco anos de prisão em regime semiaberto

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 17:36:53 Editado em 04.05.2026, 17:36:45
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STF manda prender empresário de SC condenado por atacar policiais em bloqueios golpistas
Autor Willian Frederico Jaeger, de 37 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais/willianjaeger

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o início do cumprimento da pena de cinco anos de prisão, em regime semiaberto, para o empresário e piloto catarinense Willian Frederico Jaeger, 37 anos. Ele foi condenado pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito e associação criminosa, em decorrência de sua participação ativa nos bloqueios de rodovias realizados após as eleições presidenciais de 2022, na cidade de Rio do Sul, no Vale do Itajaí.

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O mandado de prisão foi expedido no dia 23 de abril, logo após o trânsito em julgado do processo, fase em que não cabem mais recursos. No entanto, até a manhã desta segunda-feira (04), o documento ainda constava como pendente de cumprimento no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

A condenação de Jaeger é resultado dos atos violentos registrados no dia 7 de novembro de 2022, quando ele foi preso em flagrante na BR-470, na cidade de Rio do Sul, no Vale do Itajaí. Durante a ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para desobstruir a via, o empresário reagiu com extrema violência contra os agentes de segurança que tentavam liberar o tráfego no local.

De acordo com os relatos de testemunhas colhidos pela Polícia Federal à época dos fatos, o piloto chegou a ferir um dos policiais com uma pedrada e um golpe desferido com uma barra de ferro, que atingiu o capacete balístico do agente. Além disso, as investigações apontaram que o empresário também utilizou um pedaço de madeira para agredir outros profissionais da corporação durante o confronto na rodovia.

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AutorBraço ferido de policial agredido em bloqueio na BR-470 - Foto: PRF/Divulgação


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bloqueios de rodovias condenação Crimes de Violência direitos humanos política brasileira stf
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