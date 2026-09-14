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CASO MASTER

STF confirma transmissão pela internet de sessão sobre Moraes

Julgamento tem previsão de começar às 10h

Escrito por Da Redação
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STF confirma transmissão pela internet de sessão sobre Moraes
Autor Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou há pouco que a sessão da Corte que vai analisar as conversas entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro terá transmissão ao vivo pela TV Justiça e pela internet.

-LEIA MAIS: Hemepar reforça necessidade de doações de sangue em todo o Estado

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A Corte também adotou medidas de segurança durante o julgamento, que está previsto para começar às 10h desta terça-feira (15). As vagas no plenário serão destinadas a pessoas previamente inscritas pelo cerimonial do STF.

A entrada do plenário contará com detectores de metais e equipamento de raio-X e todos as pessoas deverão passar pelos procedimentos de segurança.

O uso de celulares durante a sessão será proibido, e os aparelhos deverão ser lacrados na entrada do plenário. O trânsito na Esplanada dos Ministérios será interditado na altura do Congresso Nacional.

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Alexandre de Moraes segurança stf transmissão ao vivo TV Justiça
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