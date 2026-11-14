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Starship volta da órbita e é capturada por 'braços' da torre de lançamento pela primeira vez

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
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A Starship, nave da SpaceX, retornou da órbita e foi capturada no ar pelos braços mecânicos da torre de lançamento neste sábado, 14, em um feito inédito. A manobra ocorreu 22 horas depois da decolagem no Texas (EUA) e, segundo a empresa, demonstra a proposta de reutilização total do sistema, voltado a missões à Lua e a Marte.

A operação foi o desfecho esperado por Elon Musk e sua equipe, mas a SpaceX não conseguiu repetir o "duplo encaixe" desejado porque o propulsor do primeiro estágio (booster) explodiu pouco depois do lançamento, na sexta-feira, 13. Ainda de acordo com a agência, destroços permaneceram no Golfo do México, isolados por boias, enquanto a nave de aço inoxidável desceu em posição vertical e foi sustentada pelos braços da torre.

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A Starship se separou do booster e entrou em órbita, liberando 26 satélites avançados de internet Starlink. A nave completou 14 voltas ao redor da Terra a cerca de 265 km de altitude, superando o desempenho do voo anterior, que havia feito uma a duas órbitas. Este foi o 15º voo de uma Starship em escala real desde 2023 e apenas a segunda viagem à órbita.

A Nasa comemorou o resultado. A agência espacial americana paga bilhões de dólares para usar a Starship como módulo de pouso do programa Artemis. O administrador da Nasa, Jared Isaacman, disse no X que o resultado foi "quase mágico". A SpaceX também afirmou esperar iniciar lançamentos a partir do Kennedy Space Center, na Flórida, nos próximos meses. Fonte: Associated Press.

Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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Ciência ESPAÇO LANÇAMENTO RETORNO Starship
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