Starbucks anuncia saída da Rússia nesta segunda-feira (23)

Da Redação

Nesta segunda-feira (23), a Starbucks afirmou que irá fechar seus negócios na Rússia, em resposta à guerra na Ucrânia. A decisão coloca um fim à presença de 15 anos no mercado russo.

No dia 08 de março, a empresa do ramo de cafeterias famosa em todo o mundo, já havia suspendido temporariamente seus negócios no país e, nesta segunda-feira (23), anunciou que o encerramento das operações em suas 130 lojas serão permanentes.

Conforme matéria do Bem Paraná, a Starbucks afirma que pagará o salário dos quase 2 mil funcionários que estão sob sua jurisdição por seis meses, além de ajudá-los a encontrar novos empregos fora da rede.

A empresa, por sua vez, se recusou a comentar sobre o impacto financeiro que o fechamento de seu mercado russo causará. As lojas russas correspondem a uma parcela relativamente pequena de suas vendas.

A decisão acompanha o movimento de outras empresas, como o McDonald's, que encerrou mais de três décadas de negócios na Rússia. A montadora francesa Renault também decidiu ceder sua participação de 68% na maior montadora da Rússia, AvtoVAZ, para uma entidade estatal. A petrolífera Shell PLC também está entre os negócios que encerrarão suas atividades no país.





Fonte: Informações Bem Paraná.