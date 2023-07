Spotify aumenta o preço das assinaturas no Brasil; saiba os valores

Reorganizem os orçamentos, pois as assinaturas do Spotify Premium ficaram mais caras. A plataforma de música alterou os preços dos serviços nesta segunda-feira (24/7). A única modalidade que não sofreu alterações foi o plano família, que pode incluir até seis pessoas.

Famoso no mundo todo por ter inúmeras músicas e podcasts, o serviço pago do streaming permite ouvir todos os conteúdos offline, sem anúncios e com a qualidade de som superior em comparação com o gratuito.

O Plano Individual, que antes custava R$ 19,90 por mês, passa a custar R$ 21,90. O Duo, destinado para o uso de duas pessoas, era R$ 24,90, e agora R$ 27,90. E por último, o Plano Universitário, que custava R$ 9,90, passa a custar R$ 11,90.

Mas não foi apenas no Brasil que o Spotify ficou mais caro. No total, os valores sofreram alterações em 50 países.

