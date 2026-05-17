SPIW nas periferias: escritor comanda oficina de 'suco vivo' e dá dicas de consumo sustentável

"Desde 2019 que eu não fico doente por causa da minha alimentação", disse Ademiro Alves de Sousa, mais conhecido como Sacolinha, em oficina em que apresentou sua receita de suco vivo para o público do CEU Papa Francisco, na zona leste de São Paulo. Parte do São Paulo Inovation Week (SPIW), a apresentação do escritor neste domingo, 17, contou com preparo ao vivo do suco, além de uma leitura de trechos de seu livro Dente-de-leão: a sustentável leveza do ser.

Enquanto cortava os ingredientes - que incluem gengibre, maçã, laranja, chuchu e folhas como hortelã e alecrim -, Sacolinha comentou sobre como as mudanças no seu ritmo de vida permitiram que ele prestasse maior atenção à sua alimentação. Citando a proposta pelo fim da escala de trabalho 6 por 1, o escritor deixou clara sua torcida para que as pessoas consigam mais tempo para se dedicar às suas vidas.

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Além de a maior parte dos ingredientes de seu suco terem vindo de sua horta particular, Sacolinha também não adicionou água ou açúcar no preparo. "A gente tem maçã e tem laranja, além do pepino, que naturalmente já soltam bastante água. E essas frutas são doces, então não tem necessidade de colocar mais açúcar", explicou ele.

A receita veio de estudos e experimentações de Sacolinha, que, dedicado ao consumo sustentável, passou a procurar mais e mais maneiras de aproveitar ao máximo seus alimentos. Mais do que reflexos na saúde, o novo hábito também trouxe uma clara vantagem financeira. "Hoje eu gasto na feira metade do que eu gastava antes", afirmou.

Após terminar o preparo e distribuir o suco para o público - que, em sua maioria, aprovou o sabor -, o escritor leu um trecho de Desembalar menos, descascar mais!, uma das crônicas que integram Dente-de-leão, onde enumerou algumas das mudanças que incluiu em sua vida para torná-la mais sustentável.

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A primeira grande alteração foi na dieta, com a diminuição de alimentos processados - "quanto menos, melhor". A decisão, no entanto, ainda veio acompanhada de uma outra mudança importante. "Não adiantava diminuir o consumo de carne vermelha e aumentar o consumo de frango e peixe", leu Sacolinha em voz alta para o público.

O texto ainda explica o processo de compostagem caseira adotado pelo autor, que criticou também a quantidade de produtos químicos presentes nos adubos industrializados.

Após a leitura e o preparo ao vivo, Sacolinha se sentou à mesa para autografar os livros distribuídos. De quase todos os presentes, ouviu sobre melhorias na saúde que sentiram ao promover mudanças nos hábitos de alimentação.

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O São Paulo Innovation Week aconteceu em São Paulo, entre 13 e 15 de maio. No final de semana, o evento, realizado pelo Estadão em parceria com a Base Eventos, se estendeu pelo final de semana, levando palestras e ativações para diferentes CEUs de São Paulo.