SpaceX perde contato com Starship após propulsor da nave explodir

A empresa do bilionário Elon Musk, SpaceX, realizou o lançamento da nave mais poderosa do mundo, a Starship, neste sábado (18). A decolagem do foguete poderia ter sido bem-sucedida se o propulsor do veículo espacial não tivesse explodido.

De acordo com a empresa, o problema causou um corte na comunicação com a cápsula, que não era tripulada. A explosão do propulsor Super Heavy (parte inferior da nave) aconteceu cerca de três minutos após o lançamento, após ele se separar da cápsula Starship (parte superior). A SpaceX admitiu que isso não era programado, mas disse que sabia da possibilidade de um incidente.

"O propulsor sofreu uma rápida desmontagem não programada logo após a separação do estágio, enquanto os motores da nave funcionaram por vários minutos em seu caminho para o espaço", afirmou a empresa.

"Com um teste como este, o sucesso vem do que aprendemos, e o teste de hoje nos ajudará a melhorar a confiabilidade da Starship enquanto a SpaceX busca tornar a vida multiplanetária".

Cerca de 10 minutos após o lançamento, a empresa informou que perdeu contato com a cápsula. "Perdemos os dados do segundo estágio. Achamos que podemos ter perdido o segundo estágio", disse o engenheiro de integração da SpaceX, John Insprucker. A transmissão foi encerrada em seguida e, desde então, a SpaceX não deu mais detalhes sobre o voo.

O objetivo da empresa de Musk é que o teste contribua para futuras missões para a Lua e Marte. "Esta é mais uma oportunidade de colocar a Starship em um ambiente real de voo, maximizando o quanto aprendemos", disse a companhia, antes da missão.

Mesmo com os imprevistos, a missão foi comemorada por Elon Musk. "Parabéns, equipe SpaceX!", disse o bilionário em seu perfil no X (antigo Twitter).

Com informações do G1.

