SpaceX faz voo de teste da Starship em meio à aguardada abertura de capital da empresa de Musk

A SpaceX realizava, nesta sexta-feira, 22, o lançamento da versão mais recente da Starship. O lançamento do foguete ocorreu a partir da Starbase, no Texas.

As imagens do lançamento da Starship eram transmitidas ao vivo. O voo é o 12º teste do veículo Starship desde 2023, mas o primeiro deste ano.

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O principal objetivo do teste será demonstrar as novas peças em ambiente de voo pela primeira vez, com cada elemento da arquitetura da Starship apresentando reformulações significativas para permitir a reutilização completa e rápida, incorporando aprendizados de anos de desenvolvimento e testes.

A Starship é uma peça central da intenção da SpaceX de atrair investidores, enquanto a empresa se prepara para uma oferta pública inicial (IPO) que pode avaliá-la em US$ 1,5 trilhão ou mais. O foguete foi projetado para lançar satélites Starlink, implantar a frota de satélites com inteligência artificial que a empresa pretende criar e sustentar os sonhos de exploração do CEO Elon Musk.