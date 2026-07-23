SpaceX adia lançamento da Starship mais uma vez; nova tentativa será na sexta-feira

A SpaceX adiou para sexta-feira, 24, a nova tentativa de lançamento da nave Starship que estava prevista para esta quinta-feira, 23. A empresa afirmou que o adiamento ocorreu devido às condições climáticas, já que um dos principais objetivos do teste de voo é obter imagens nítidas, a partir do solo, do escudo térmico da Starship enquanto ela voa, o que não seria possível nesta quinta.

A missão tem como objetivos testar novos componentes da nave, a maior já desenvolvida pela empresa de Elon Musk, e colocar dois satélites no espaço. O teste corresponde ao 13º voo da Starship, criada para futuras missões tripuladas à Lua e Marte.

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Um dos itens a serem testados é o escudo térmico da Starship, proteção necessária para a nave não ser tomada por chamadas no retorno à Terra. De acordo com a empresa, o foco é avançar em um projeto de reutilização rápida da nave.

A tentativa anterior de lançamento, no dia 16 de julho, acabou também terminando em adiamento por causa de uma falha técnica detectada durante a contagem regressiva. O teste foi interrompido automaticamente depois que parte dos motores do propulsor Super Heavy apresentou falhas ainda na plataforma de lançamento, impedindo a decolagem.

Oficialmente, a SpaceX justificou que o que causou o incidente foram problemas de acionamento em 5 de 33 motores do Super Heavy. Depois do adiamento, Musk informou que dois motores Raptor seriam substituídos antes de uma nova tentativa, medida adotada para aumentar a confiabilidade do sistema.

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Qual é a missão?

Os objetivos da SpaceX para o novo lançamento são parecidos com os do teste feito em maio, quando ela estreou a terceira geração da Starship e do Super Heavy.

O plano deve seguir algumas etapas:

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- Lançar o veículo;

- Concluir a separação dos estágios 1 (lançamento do propulsor) e 2 (lançamento da espaçonave) Starship. Essa etapa deve demorar em torno de 2 minutos após o início do voo;

- Fazer uma descida controlada dos dois estágios na água - o propulsor Super Heavy deve descer no golfo do México, e não em uma plataforma, algo visto em testes anteriores.

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Com isso, a empresa do bilionário Elon Musk, busca demonstrar na prática o funcionamento das novas peças da nova geração da nave, projetada para missões de maior duração.

Outro objetivo é lançar no espaço dois satélites do serviço de internet Starlink - empresa que também é de Musk. A nave tentará pela primeira vez liberar 20 unidades da terceira geração de satélites da Starlink. No teste anterior, 22 peças que simulavam os satélites da rede de serviço de internet de banda larga foram enviadas para o espaço.

Na missão atual, haverá a tentativa de conectar esses satélites com a rede que já opera no espaço. Mas, depois, eles serão destruídos em sua reentrada na atmosfera, que acontecerá cerca de 20 minutos após deixarem a nave.

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Histórico

Os voos teste do Starship acontecem desde abril de 2023. Em alguns deles houve a recuperação do propulsor Super Heavy em uma plataforma. Outros ficaram marcados por problemas, como explosões em que os destroços levaram ao desvio de voos e interrupção de operações em aeroportos nos Estados Unidos.

O desenvolvimento da Starship é acompanhado bem de perto pela Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa), que espera contar com o megafoguete para o programa Artemis.

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A próxima missão, a Artemis III, está prevista para o ano que vem, com um teste de módulos de pouso lunar na órbita baixa da Terra. No mês passado, a agência espacial anunciou os quatro astronautas que vão participar desse voo.

Depois da Artemis III, acontecerá a Artemis IV, planejada para 2028, para levar humanos de volta ao solo lunar. O veículo também deve ter papel essencial na expansão da constelação de satélites. Em maio deste ano, Elon Musk afirmou que o serviço já dispõe de 10 mil equipamentos em órbita e planeja lançar outros 10 mil por ano.