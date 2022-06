SP volta a recomendar uso de máscara em locais fechados

Da Redação

Nesta quarta-feira (01), a Prefeitura de São Paulo voltou a recomendar o uso de máscaras contra a Covid-19 em ambientes fechados. Com isso, o uso ainda não é obrigatório e a capital acompanha a decisão do Governo Estadual.

continua após publicidade .

"Cabe enfatizar que a utilização da máscara, cobrindo corretamente nariz e boca, em ambientes fechados é uma recomendação. Porém, o uso segue obrigatório em equipamentos de saúde e em transportes coletivos, como ônibus, trens e metrô", diz texto da Prefeitura.



De acordo com o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, a recomendação tem como objetivo proteger a população neste momento de alta do número de casos positivos para a Covid-19. "Além do uso da máscara, é importante que a população complete o seu ciclo vacinal. Tanto para o primeiro ciclo, quanto para as doses de reforço. Nossos postos estão abertos diariamente e a vacina está disponível para todos", afirmou.

continua após publicidade .

A capital informou que a decisão levou em conta o aumento na positividade dos testes rápidos antígenos (TRAs) para Covid-19. De 24 a 30 de abril a taxa de positividade foi de 4%, enquanto em 30 de maio, a positividade foi para 18%.





Alta de internações

continua após publicidade .

No estado de São Paulo, a recomendação ocorre em meio a uma alta de 120% de internações por Covid-19 em maio. Apesar do crescimento, 10 milhões de pessoas ainda estão com dose de reforço da vacina atrasada em SP.

Em entrevista à CBN, entretanto, o secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn, disse que a gestão estadual não irá decretar a volta do uso obrigatório de máscaras. Caberá às prefeituras transformar esse recomendação em uma determinação por meio de um decreto, por exemplo.

"A medida não será retomada frente aos índices que, a despeito de terem elevado, ainda estão muito distantes daquilo que nós tivemos no pico causado pela variante Ômicron do coronavírus, no início de 2022. Na ocasião, nós tínhamos quase 11,3 mil pessoas internadas, sendo 4,1 mil em UTIs", disse ele em entrevista à rádio.

continua após publicidade .

A Prefeitura da capital, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informou que deve realizar uma reunião extraordinária nesta quarta (01) para avaliar os índices da última semana e decidir se acompanhará a decisão do governo estadual.

O grupo de especialistas do governo de São Paulo também recomendou que pessoas de grupos de risco para o coronavírus utilizem a proteção mesmo em ambientes abertos, e que a população complete o esquema vacinal, com a dose de reforço para adultos e adolescentes, e a quarta dose para idosos e pessoas com comorbidades.]





Fonte: Informações do g1.