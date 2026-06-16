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SP tem previsão de nova frente fria; no Sul do País, há risco de geada e temperaturas negativas

Escrito por Redação O Estado de S.Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 16.06.2026, 13:40:00 Editado em 17.06.2026, 01:21:01
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A última semana do outono começou com chuva na cidade de São Paulo e em diversas áreas do Estado paulista e vai terminar com a chegada de uma nova frente fria prevista para sábado, 20, que deve impactar em uma nova mudança no tempo.

De acordo com a Climatempo, apesar do início de semana mais úmido, a tendência é de retorno gradual das condições típicas da estação, com redução da chuva, predomínio de tempo mais estável e temperaturas mais baixas ao longo dos próximos dias.

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Nesta terça-feira, 16, a chuva diminui gradativamente, embora a circulação de umidade ainda mantenha o céu com bastante nebulosidade em alguns momentos. "A previsão indica condições para chuviscos ocasionais e períodos de céu encoberto, principalmente entre a madrugada e a manhã", acrescenta a empresa de meteorologia.

Na quarta-feira, 17, a influência das instabilidades enfraquece de vez. Desta forma, o sol volta a aparecer com mais frequência e o tempo firme passa a predominar sobre a capital paulista.

A partir de quinta-feira, 18, com a diminuição da nebulosidade e noites mais abertas, o resfriamento durante a madrugada se torna mais eficiente. Segundo a Climatempo, esse processo, conhecido como perda radiativa, favorece temperaturas mais baixas logo nas primeiras horas do dia.

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Na sexta-feira, 19, o destaque será para o aumento da incidência de ventos.

Já no sábado, 20, dia que marca o último dia do outono, está prevista uma nova virada no tempo para a cidade de São Paulo.

"A passagem de uma nova frente fria deve aumentar a nebulosidade e provocar o retorno das pancadas de chuva ao longo do dia", estima a Climatempo.

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Conforme a empresa de meteorologia, a instabilidade pode começar ainda durante a manhã e se espalhar pelas demais horas do dia, acompanhada por rajadas moderadas de vento.

Região Sul

O ar frio polar persiste sobre o Sul do Brasil no decorrer desta semana. Nesta terça-feira, o frio será mais intenso e generalizado, porque o centro da atual massa de ar frio que atua sobre a região estará se deslocando sobre o interior da região. Já no Sudeste do País, estão mantidas as condições para chuvas e baixas temperaturas.

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"O centro de uma massa de ar frio é a região onde a pressão do ar é mais elevada e onde o potencial de resfriamento é mais acentuado", afirma a Climatempo. Há risco de geada ampla e temperaturas negativas.

Durante a quarta-feira, outra frente fria passa rapidamente pela costa da região Sul. A chuva ficará concentrada no oceano, mas o ar polar associado ao sistema ingressará no Sul do País, mantendo a continuidade do frio.

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CLIMA/SP/FRENTE FRIA
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