SP tem previsão de chuva forte e alerta para deslizamentos de terra

A cidade de São Paulo amanheceu com céu nublado e temperaturas mais amenas nesta segunda-feira, 9. O dia segue com tempo fechado e risco para chuvas, sendo mais fortes entre a tarde e o período da noite. No litoral paulista, houve registro de desabamentos. E ainda há ao menos 30 cidades paulistas sob alerta em razão do acumulado de chuva nos últimos dias.

A passagem de uma frente fria deve manter o tempo instável na capital ao menos até terça-feira, 10. As temperaturas também permanecem mais amenas nos próximos dias.

As precipitações devem se intensificar na capital entre a tarde e o período da noite, com elevados volumes de precipitação acumulada no fim do dia.

Na terça-feira, 10, o cenário atmosférico será muito semelhante ao dia anterior, porém com menor volume de chuva acumulado no fim do dia, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Previsão para o Estado de São Paulo

Nesta segunda-feira, o tempo segue instável, com cenário de atenção no Estado paulista, pois ainda há influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul. "Desde o começo da manhã, há condições para chuva moderada a forte, com temporais acompanhados de raios e rajadas de vento, sobretudo, no noroeste e norte do Estado", alerta o órgão estadual.

Ainda pela manhã, a faixa leste paulista também volta a ter condições para pancadas de chuva, incluindo todo o litoral, Vale do Ribeira e região metropolitana.

Ao longo das horas, as pancadas de chuva se espalham ainda mais pelo Estado e continuam com risco de raios, rajadas de vento e volumes elevados, com potencial para transtornos.

"Na cidade de São Paulo, a chuva ocorre a qualquer hora do dia, com acumulados elevados (40mm), risco de temporais e potencial para transtornos especialmente entre a tarde e a noite", acrescenta a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Atenção para deslizamentos de terra

Na manhã desta segunda, a Defesa Civil do Estado de São Paulo possuía 30 cidades em estado de atenção para deslizamentos de terra, conforme parâmetros do Plano de Contingência da SP Sempre Alerta - Operação Chuva.

Segue abaixo a relação dos municípios:

- São Paulo

- Francisco Morato

- Franco da Rocha

- Mairiporã

- Santana de Parnaíba

- Registro

- Bertioga

- Guarujá

- Santos

- São Vicente

- Caraguatatuba

- Jacareí

- Lagoinha

- Lorena

- Redenção da Serra

- São José dos Campos

- São Sebastião

- Ubatuba

- Santo Antônio do Pinhal

- São Luiz do Paraitinga

- Iperó

- Laranjal Paulista

- Mairinque

- Salto

- Bragança Paulista

- Campinas

- Campo Limpo Paulista

- Cordeirópolis

- Indaiatuba

- Jundiaí

Transtornos no fim de semana

Algumas cidades receberam, em apenas um dia, a chuva esperada para 24 dias, como foi o caso de São Carlos, no interior. Em São Sebastião, no litoral norte, choveu em um dia a chuva de 20 dias.

"Tivemos deslizamentos de terra, quedas de barreira, pontes que foram levadas pela água, alagamentos, mas até o momento não houve notícia de vítimas", afirmou a Defesa Civil do Estado.