SP tem mais um dia sob alerta de perigo para tempestades; veja quando chuva dá trégua

Os dias chuvosos se tornaram rotina na capital paulista neste mês de setembro. Após mais uma madrugada com chuva, a cidade está sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para tempestades nesta segunda-feira, 14.

Dados meteorológicos do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE) mostram que este é o setembro mais chuvoso dos últimos 32 anos, desde que a gestão municipal iniciou as medições nas subprefeituras.

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A precipitação acumulada desde o início do mês é de 227,8 milímetros, em média, na cidade, o que corresponde a 245,2% acima da média para setembro, de 66 milímetros.

O órgão municipal informou que, nesta segunda-feira, o tempo segue instável e com pequena amplitude térmica. Entre a tarde e o período da noite, há potencial para chuvas generalizadas com intensidade fraca a moderada em alguns momentos. Com o solo encharcado, a atenção em áreas de encosta deve ser redobrada, devido ao potencial para deslizamentos de terra.

Além da capital, mais de 300 cidades paulistas estão sob alerta laranja, de perigo, do Inmet para tempestades, entre 8h40 e 23h59 desta segunda-feira. Nessas regiões, há risco potencial de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos, de 60 a 100 km/h, e queda de granizo, além da possibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

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Todo o Estado de São Paulo também está sob alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestades, no mesmo período do alerta laranja. Há risco potencial de chuva entre 20 e 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, ventos intensos, de 40 a 60 km/h, e queda de granizo.

Quando a chuva dará trégua?

Segundo a previsão da empresa de meteorologia Climatempo, os paulistas ainda terão de conviver com o excesso de umidade no ar por vários dias. A chuva deve começar a diminuir na terça-feira, 15, mas a quantidade de nuvens só deve começar a reduzir na quinta-feira, 17, o que permitirá que o sol apareça brevemente.

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No entanto, a Climatempo informou que a persistência de ar frio de origem polar sobre a costa do Sul e do Sudeste do Brasil dificultará a elevação da temperatura, que não deve passar dos 20ºC na capital nesta semana.