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SP tem garoa ocasional e tempo frio no fim de semana; veja previsão

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Depois do alerta para chuvas intensas na sexta-feira, 16, o tempo deve se estabilizar neste fim de semana em São Paulo. Na capital, a previsão é de garoa ocasional e termômetros em declínio, com máxima de 21°C, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE).

Este sábado, 17, amanheceu com temperatura de 15°C, muita nebulosidade e chuviscos. Para os próximos dias, a tendência é de queda da temperatura e ausência de chuva.

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No domingo, 18, há previsão de avanço de uma massa de ar frio de origem polar. Os termômetros devem marcar entre 15ºC e 22ºC, sem chuva. Segundo o CGE, não há áreas de instabilidade no interior do Estado.

O boletim da Defesa Civil estadual aponta cenário parecido no restante de São Paulo, com pouca chuva. A exceção é a região da Baixada Santista, onde se espera precipitação de 24,3 mm neste sábado, com máxima de 21°C e mínima de 19°C.

Em outras regiões paulistas, faz mais calor. Em Araçatuba, a temperatura pode atingir os 28°C neste sábado. Em Barretos, Rio Preto e São José do Rio Preto, pode chegar a 27°C.

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