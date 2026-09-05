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SP tem chuva no 1º dia de feriado prolongado; 'dia anoitece' em algumas regiões

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A cidade de São Paulo amanheceu com chuva e tempo fechado neste sábado, 5, no primeiro dia do feriado prolongado da Independência do Brasil. A expectativa, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, é de fortes precipitações para o dia acompanhadas de rajadas de vento.

Por volta das 10h30, o dia anoiteceu em parte da região leste da capital paulista. O temporal veio logo em seguida. O mesmo aconteceu no bairro de Santana, zona norte. Depois da precipitação, o dia voltou a clarear. Houve registro de chuva também na zona oeste, em bairros como Perdizes e Pompeia.

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Ao longo do dia, há condições de pancadas rápidas de chuva. As temperaturas máximas devem chegar aos 22°C, enquanto os índices de umidade permanecem acima dos 65%.

"No decorrer da tarde as instabilidades ganham força com a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista, provocando chuvas de moderada a forte intensidade, raios e rajadas de vento que podem superar os 40Km/h, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores na Grande São Paulo", alerta o CGE.

Para os próximos dias

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O tempo segue fechado e chuvoso no fim de semana, com rajadas de vento e acentuado declínio das temperaturas.

O domingo, 6, segue com tempo fechado e chuvoso. As precipitações variam de moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento que podem superar os 50Km/h, o que mantém elevado o risco para formação de alagamentos e queda de árvores.

Veja a variação dos termômetros para os próximos dias em SP, segundo a Meteoblue:

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- Sábado: entre 16ºC e 22ºC;

- Domingo: entre 11ºC e 15ºC;

- Segunda-feira: entre 10ºC e 12ºC.

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"A chegada de uma massa de ar frio causa acentuado declínio das temperaturas ao longo do dia", acrescenta o CGE.

Na segunda-feira, 7, a frente fria se afasta do litoral paulista, mas os ventos úmidos do oceano deixam o céu encoberto com condições de chuviscos principalmente durante a madrugada. Os termômetros devem variar entre mínimas de 10°C e máximas que não devem superar os 14°C.

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CLIMA/SP/CHUVA/FERIADO PROLONGADO
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