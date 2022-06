SP tem alta de roubos e furtos no mês de maio mesmo com operação da polícia

Ítalo Lo Re (via Agência Estado)

Os registros de roubo subiram 7,24% no mês de maio no Estado de São Paulo na comparação com o mesmo período do ano passado. No caso dos furtos, o salto foi ainda maior: de 32,89%. Isso é o que apontam dados divulgados nesta sexta-feira, 24, pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

A alta foi observada mesmo após o início da Operação Sufoco, criada para coibir os chamados crimes de oportunidade e anunciada pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB) no início do último mês. Com o novo avanço, os índices estão agora em patamares pouco abaixo ou, como no caso dos furtos, até mesmo superiores aos observados em maio de 2019, último ano antes da pandemia.

Os dados divulgados pela SSP indicam que em maio deste ano foram notificados 19,6 mil roubos em todo o Estado, valor que é 7,24% maior ao número registrado no mesmo mês do último ano (18,3 mil). Ao mesmo tempo, o índice atual é 8,16% menor ao de maio de 2019, período em que foram registrados 21,4 mil crimes desse tipo no Estado.

No caso dos furtos, os registros cresceram em São Paulo mesmo quando comparados ao ano de 2019. Em maio deste ano, foram 48,7 mil ocorrências, ante 36,7 mil no mesmo período de 2021 - a alta é de 32,89% tomando esse ano como base. Quando a comparação é feita com 2019, em que foram registrados 46,6 mil furtos em maio, o crescimento é de 4,5%.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública reforçou que, "nos últimos dois anos, São Paulo viveu um período de grande isolamento social, causado pela pandemia do coronavírus e que impactou diretamente na dinâmica criminal". A pasta fez um comparativo tomando como base o acumulado de janeiro a maio e defendeu que houve redução tanto nos registros de furtos quanto de roubos.

"Os roubos em geral diminuíram de 21.390 para 19.644 casos, recuo de 8,2% em maio deste ano. De janeiro a maio, a queda foi de 5,5%. Em 2019, foram 104.542 registros e em 2022, 98.765", informou a pasta. "Em maio, o registro de furtos em geral cresceu 4,5%, de 46.625 para 48.725 boletins. No acumulado do ano, porém, os furtos em geral tiveram ligeira redução de 0,6%, com 226.267 casos. Em 2019, no mesmo período, foram contabilizadas 227.716 ocorrências."

Como mostrou o Estadão, o avanço de roubos e furtos na cidade de São Paulo tem afetado principalmente bairros nobres e regiões centrais da cidade. Ao mesmo tempo, parte das cidades da região metropolitana, do litoral e do interior tiveram taxas de aumento de roubos no 1º trimestre até maiores do que a capital.

Diante desse cenário, o governo de São Paulo anunciou no dia 4 de maio a criação da Operação Sufoco, com objetivo de quase dobrar o efetivo policial que atua diariamente na cidade de São Paulo numa tentativa de frear a onda de furtos e roubos que tem assustado os moradores. Paralelamente, foram intensificadas ações como blitzes de motocicletas, uma vez que um dos focos apontados foram os falsos motoboys, que se passam por entregadores para cometer crimes.