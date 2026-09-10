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SP tem alerta para tornado e aulas e eventos ao ar livre suspensos no interior; veja regiões

Escrito por Redação (via Agência Estado)
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O governo de São Paulo alertou a população para a passagem de um tornado em regiões do Estado nesta sexta-feira, 11, e orientou a suspensão de aulas e eventos ao ar livre em municípios afetados pela condição severa.

A previsão é de que o fenômeno atinja as cidades de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Sorocaba, Registro, todas no interior paulista. A Defesa Civil emitiu um alerta para temporais com ventos e granizo em todo o Estado de São Paulo.

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"Tivemos um evento extremo recentemente em Ribeirão Preto, onde muitas escolas foram afetadas. Não tivemos vítimas porque ocorreu de madrugada, mas esse evento está previsto para o início da noite desta sexta-feira. Não podemos arriscar, é imprevisível, precisamos ser extremamente prudentes para resguardar a vida dos cidadãos", disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo suspendeu as aulas da rede estadual e nas Etecs e Fatecs das regiões que deverão ser afetadas pelo fenômeno. Segundo a pasta, as instituições permanecerão abertas apenas para orientação e atendimento às famílias. As aulas terão reposição até o final do ano letivo, seguindo as regras do calendário escolar.

Diante da previsão, o governo ativou o Gabinete de Crise e realizou uma reunião preparatória com prefeitos e representantes das defesas civis municipais de todo o Estado para apresentar recomendações de atuação para cada órgão.

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O grupo será instalado a partir das 14h desta sexta-feira, 11, e reúne representantes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, SP Águas, Artesp, Arsesp, DER e concessionárias dos serviços de energia elétrica, água, gás e telefonia.

Entre sexta-feira e sábado, equipes da Defesa Civil deverão acompanhar as condições meteorológicas através de radares, satélites, descargas atmosféricas e observações de superfície, atualizando a evolução das tempestades ao longo dos dias.

Durante as tempestades, a Defesa Civil recomenda procurar abrigo em uma construção segura; evitar áreas abertas, árvores, postes, torres e estruturas metálicas; afastar-se de coberturas, placas, fachadas e estruturas vulneráveis durante rajadas fortes; em caso de granizo, permanecer em local coberto e protegido, longe de janelas; não atravessar ruas, pontes ou áreas alagadas; acompanhar os alertas oficiais da Defesa Civil e seguir as orientações das autoridades locais.

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