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SP tem alerta para onda de calor, com previsão de até 40°C e risco de incêndios

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para uma onda de calor provocada pela atuação de uma massa de ar quente sobre o território paulista, entre sexta-feira, 28, e segunda-feira, 31. As altas temperaturas favorecem temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa em todo o Estado.

As regiões norte e nordeste do Estado de São Paulo devem ser as mais críticas - a temperatura pode se aproximar dos 40 °C e a umidade relativa do ar atingir valores inferiores a 12% nos períodos mais quentes do dia, como as tardes, informou a Defesa Civil.

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Segundo o órgão, nas outras regiões do Estado paulista, as temperaturas devem variar entre 30°C e 35°C, com índices de umidade próximos ou até mesmo abaixo dos 20%.

Além disso, a combinação entre calor intenso, baixa umidade e persistência de tempo seco pode provocar uma forte sensação de calor, aumentar o desconforto térmico e intensificar o ressecamento do ambiente.

"A persistência dessas condições também favorece o ressecamento da vegetação, elevando significativamente o risco de queimadas e contribuindo para a rápida propagação de incêndios florestais", disse a Defesa Civil.

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Reunião com prefeituras e ações preventivas

Nesta quinta-feira, 27, o Coordenador Estadual da Defesa Civil, Coronel Rinaldo de Araujo Monteiro, deve se reunir com os municípios paulistas para apresentar um cenário meteorológico e alinhar ações de enfrentamento para enfrentar a onda de calor e prevenir queimadas.

A Defesa Civil recomenda que a população se mantenha hidratada, que evite exposição prolongada ao sol e atividades físicas intensas nos horários mais quentes do dia. "Também é importante manter os ambientes ventilados e redobrar os cuidados com crianças, idosos e animais", informou.

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No caso de queimadas e incêndios, a recomendação é não utilizar fogo para limpeza de terrenos, não queimar lixo ou resíduos e não descartar bitucas de cigarro às margens de rodovias ou em áreas de vegetação seca. A população deve redobrar a atenção, especialmente em áreas rurais e locais com vegetação ressecada.

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