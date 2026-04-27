SP tem alerta para chuvas intensas em meio à frente fria; veja até quando

A passagem de uma frente fria pelo litoral paulista influencia o tempo na capital nesta segunda-feira, 27, com previsão de chuva de moderada a forte intensidade durante a tarde e a noite, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE).

O órgão informou que podem ocorrer raios e rajadas de vento de mais de 50 km/h, o que aumenta o potencial para formação de alagamentos e quedas de árvores em toda a região metropolitana de São Paulo. A temperatura deve ficar entre 19ºC e 28ºC.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A frente fria se afasta do litoral paulista nos próximos dias, mas o tempo na capital permanece instável. De acordo com o CGE, na terça-feira, 28, as instabilidades ainda devem atuar sobre a região metropolitana de São Paulo e provocar chuviscos na madrugada e pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite.

Os termômetros devem marcar mínimas de 19ºC e máximas de 25ºC. Como ainda há chances de chuvas passageiras de moderada a forte intensidade, o alerta do CGE para formação de alagamentos e quedas de árvores também é válido para terça-feira.

Já na quarta-feira, 29, o dia deve começar com nebulosidade e chuviscos, mas o sol retorna entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas, que devem ficar entre 19ºC e 28ºC.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Chuvas no Estado de São Paulo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso amarelo, de perigo potencial, para chuvas intensas, válido entre às 09h20 e às 23h59 desta segunda-feira para a maior parte do Estado, incluindo a capital.

Há possibilidade de chuva entre 20 mm e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos de 40 km/h a 60 km/h. O risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é classificado como baixo pelo Inmet.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alertou que a tendência para os próximos dias é de aumento das chuvas em grande parte do Estado, com possibilidade de volumes elevados, especialmente nas regiões sul, sudeste e leste. "As precipitações devem ocorrer de forma irregular e, em alguns momentos, podem ser mais intensas, elevando o risco para transtornos", diz o órgão.