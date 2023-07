SP tem 2 mortes após ventania; idosa é eletrocutada e jovem é atingida por tronco

Uma idosa de 80 anos morreu em Itanhaém, no litoral de São Paulo, nesta quinta-feira, 13, após ser vítima de uma descarga elétrica causada pela queda de um galho sobre o fio de alta tensão. Em São José dos Campos, no interior, uma jovem de 24 anos ficou gravemente ferida quando um tronco desabou sobre o carro onde fazia aula de auto-escola; ela chegou a ser internada, mas morreu no fim da tarde. O Estado tem registrado fortes ventos nesta quinta, reflexo da passagem do ciclone extratropical que passa pelo Sul do País.

Segundo a Polícia Militar, o cabo de média tensão rompeu após ser atingido por galhos de uma árvore quebrados pelo vento em Itanhaém. A idosa Iracy Alves de Oliveira e Silva foi encontrada caída em uma calçada, no bairro Iemanjá. Testemunhas disseram aos PMs que a casa em que mora ficou sem energia e ela saiu para a rua para ver o que causou o apagão e acabou encostando em fios derrubados.

A fiação ficou enroscada no corpo e foi necessário desligar o sistema para o resgate. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas já encontrou a mulher sem vida. A Neoenergia Elektro, responsável pelo fornecimento, disse que enviou técnicos ao local para isolar a área.

Em outro caso, uma jovem de 24 anos morreu após ser atingida por uma árvore derrubada pela ventania sobre o carro que ela dirigia, por volta das 11 horas da manhã desta quinta-feira em São José dos Campos. O acidente aconteceu em uma avenida do Jardim Esplanada. A jovem fazia aula prática para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) quando o tronco desabou sobre o veículo.

Desde o acidente, ela estava internada no Hospital Municipal São José, na Vila Industrial. A morte foi confirmada por familiares.

Vento deve diminuir de intensidade nas próximas horas, diz Defesa Civil

Segundo a Defesa Civil, com o deslocamento do ciclone extratropical em sentido ao oceano, a tendência para as próximas horas é de que os índices de velocidade média de vento diminuam, as rajadas de vento também devem acompanhar este comportamento.

Com o início da noite, essas velocidades devem diminuir. Mas, com o avanço de uma frente fria sobre a região trazendo umidade, deve haver possibilidade de ocorrência de chuva para toda faixa norte do Estado durante a madrugada da sexta-feira, 14.

Além disso, a presença de um centro de Alta Pressão, localizado no norte da Argentina, direciona a entrada de uma massa de ar fria sobre a região, derrubando as temperaturas e garantindo assim a sensação de frio intenso nas primeiras horas desta sexta.