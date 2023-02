SP suspende operação da balsa Ilhabela-São Sebastião para acelerar fluxo de saída

Giordanna Neves (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O governo do Estado de São Paulo suspendeu as operações de balsa na travessia Ilhabela-São Sebastião a partir de 12h50 desta terça-feira, 21, para dar celeridade ao fluxo de veículos na rodovia Rio-Santos para quem quer deixar o litoral. O retorno da operação das balsas será comunicado ao longo do dia. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) liberou parcialmente o tráfego em diversos pontos que antes estavam totalmente obstruídos na Rodovia Rio-Santos, no trecho entre São Sebastião e Ubatuba.