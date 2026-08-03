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SP segue com dias de baixa umidade e temperaturas mais elevadas; veja previsão do tempo

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 17:02:00 Editado em 03.08.2026, 17:14:31
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Após um final de semana com tempo firme e calor à tarde, a semana começa com temperaturas semelhantes em São Paulo devido a uma massa de ar seco. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura da capital, a previsão para terça-feira, 4, e quarta-feira, 5, é de céu claro e poucas nuvens, sem expectativa de chuva.

A máxima deve chegar a 27ºC nos dois dias. A mínima sobe de 14ºC na terça-feira para 15ºC na quarta. Já os índices mínimos de umidade relativa do ar devem ficar próximos de 30% na terça e de 35% na quarta.

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De acordo com o banco de dados meteorológicos do CGE, agosto é historicamente o mês mais seco na capital paulista. Até o momento, a cidade ainda não registrou chuva. A média histórica de precipitação para o mês é de 29,7 mm.

A Meteoblue prevê estabilidade nas temperaturas em São Paulo ao longo da semana, com possibilidade de chuva na sexta-feira, 7. O fim de semana deve ser o período mais quente, com máximas de 31ºC. Veja a seguir:

Segunda-feira, 3: mínima de 12ºC e máxima de 25ºC;

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Terça-feira, 4: mínima de 14ºC e máxima de 23ºC;

Quarta-feira, 5: mínima de 16ºC e máxima de 27ºC;

Quinta-feira, 6: mínima de 16ºC e máxima de 26ºC;

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Sexta-feira, 7: mínima de 18ºC e máxima de 25ºC;

Sábado, 8: mínima de 16ºC e máxima de 28ºC;

Domingo, 9: mínima de 18ºC e máxima de 31ºC.

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Em razão da baixa umidade, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira, 3, um aviso de perigo potencial. Segundo o órgão, há risco, ainda baixo, de incêndios florestais e de impactos à saúde.

Além disso, o Inmet orienta a população a beber bastante líquido, evitar esforço físico nas horas mais secas e reduzir a exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia. Para mais informações, a recomendação é acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

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