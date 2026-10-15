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SP segue com alerta de tempestade após chuva causar alagamentos e morte no dia anterior

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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São Paulo está sob alerta de perigo para tempestades nesta quinta-feira, 15, um dia depois de uma forte chuva provocar alagamentos, deslizamentos e transtornos no trânsito. O temporal de quarta-feira, 14, causou a morte de uma mulher na Brasilândia, na zona norte, e inundou o Túnel do Vale do Anhangabaú, no centro, onde 28 veículos ficaram submersos. Na manhã desta quinta, o trânsito está liberado no local.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o aviso de perigo válido até as 23h59 desta quinta-feira. A previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos, de 60 a 100 km/h, e possibilidade de queda de granizo. Há risco de alagamentos, queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

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Na capital, a manhã começou com temperatura média de 17°C e umidade relativa do ar de 99%, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura. As temperaturas devem sofrer elevação ao longo do dia com retorno das chuvas entre a tarde e a noite.

Além da inundação no Túnel do Vale do Anhangabaú, que exigiu o resgate de quatro pessoas, a chuva provocou alagamentos em diferentes pontos de São Paulo. A estação Liberdade, da Linha 1-Azul do Metrô, ficou alagada, assim como o Túnel São João II, o Terminal Bandeira e a estação Trianon-Masp, da Linha 2-Verde. As linhas de metrô operam normalmente nesta quinta-feira.

No Parque do Ibirapuera, o lago transbordou. Já na Rua Conselheiro Ramalho, um imóvel desabou. Não havia moradores no local no momento da ocorrência.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, entre 15 horas e 18 horas, houve na cidade 11 chamadas para quedas de árvores; quatro chamadas para desabamentos; e 17 chamadas para enchentes. A morte registrada na Brasilândia ocorreu após um deslizamento de terra durante o temporal.

Os impactos também atingiram o trânsito. Diante dos alagamentos, a Prefeitura suspendeu o rodízio municipal de veículos no centro expandido. Às 18h30 de quarta-feira, a cidade registrava mais de mil quilômetros de congestionamento, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

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CHUVAS/SP/PREVISÃO/TEMPESTADE/ALERTA
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