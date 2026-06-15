SP registra média de 15ºC nesta segunda; veja até quando vai o frio

A passagem de frentes frias e a atuação de uma massa de ar polar mantêm o tempo fechado e as temperaturas baixas na cidade de São Paulo nesta segunda-feira, 15. A capital registrou média de 15,2°C durante a madrugada e deve ter máxima de apenas 18°C ao longo do dia, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura.

Ao longo desta segunda, a previsão é de garoa e chuviscos intercalados com períodos de melhoria. A grande quantidade de nuvens impede uma elevação mais significativa das temperaturas, enquanto a umidade relativa do ar deve permanecer acima dos 75%.

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De acordo com a Climatempo, além da nebulosidade e da chuva, a passagem das frentes frias mantém o ar frio de origem polar sobre o Sudeste. Com isso, a sensação de frio deve predominar durante grande parte do dia em toda a região.

A Defesa Civil mantém estado de atenção para baixas temperaturas desde 28 de maio.

Quando o frio deve perder força?

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Os paulistanos terão um alívio da chuva ao longo da semana, mas não do frio. A previsão indica retorno gradual do sol a partir de terça-feira, 16, enquanto as madrugadas continuam geladas graças a atuação de uma massa de ar polar sobre o Sudeste.

Na terça-feira, ainda há possibilidade de garoa e chuviscos nas primeiras horas do dia, mas a chuva perde força ao longo do período. O céu segue com muitas nuvens e as temperaturas variam entre 14°C e 19°C.

Já na quarta-feira, 17, o sol volta a aparecer entre nuvens e as máximas podem alcançar os 20°C. No entanto, a chegada de uma nova massa de ar frio provoca queda nas temperaturas a partir da tarde. As mínimas devem chegar a 12°C no fim da noite. Não há previsão de chuva para a Grande São Paulo.

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Apesar da melhora gradual do tempo, a combinação entre madrugadas frias e a atuação de massas de ar polar deve manter a sensação de frio na capital ao menos até o meio da semana.