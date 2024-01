SP registra forte chuva e tem alerta para alagamentos; veja previsão para os próximos dias

Após um final de semana de sol, a cidade de São Paulo apresentou chuva forte com rajadas de vento na tarde desta segunda-feira, 8. Nas redes sociais, moradores da capital paulista relataram a ocorrência de granizo em algumas regiões. Às 15h25, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE) colocou toda a cidade em estado de emergência para alagamentos. A previsão do órgão é que esta semana seja "atípica", com calor forte combinado com a umidade. Conforme balanço divulgado pelo CGE por volta de 15h30, imagens do radar meteorológico indicavam fortes chuvas principalmente na zona leste. Nas zonas sul e sudeste, a chuva é moderada, enquanto no centro oscila entre leve e moderada, segundo o órgão. "Essas instabilidades têm lento deslocamento e potencial para alagamentos e rajadas de vento. As próximas horas seguem com tempo instável, com chuvas atuando com até forte intensidade na cidade", afirmou o centro, em nota publicada no site oficial. A Defesa Civil informou que, que de acordo com informações do CGE, foram registrados cerca de 180 chamados de queda de árvores até o momento. Houve ainda identificação de pontos de alagamento nas seguintes regiões: - Praça 14 Bis (intransitável), centro; - Itaquera (intransitável), zona leste; - São Miguel Paulista (intransitável), zona leste; - Santo Amaro, zona sul; - Vila Mariana, zona sul. Nas redes sociais, moradores da capital paulista relatam precipitações intensas em diferentes regiões, com ocorrência de granizo e até de pontos de alagamento. "Parece que o mundo vai acabar", escreveu um usuário do X, antigo Twitter, sobre o temporal que atinge a cidade.

continua após publicidade

Por conta das fortes chuvas, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas listou algumas medidas que podem amenizar os efeitos dos alagamentos. Confira abaixo: - Evite transitar em ruas alagadas; - Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas; - Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda; - Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios; - Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas; - Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias. - De acordo com o CGE, na terça-feira, 9, as condições do tempo não devem mudar. A madrugada deve ter termômetros na faixa dos 21°C e predomínio de sol no decorrer do dia. "A máxima atinge os 33°C nas horas de maior aquecimento, com percentuais mínimos de umidade do ar em torno dos 31%." No período da tarde, a previsão é que o calor e a infiltração da brisa marítima gerem núcleos de chuva rápida e isolada não só na capital como em outras cidades da Grande São Paulo. A probabilidade de chuva no período da noite é considerada baixa. Esse padrão atmosférico se mantém no decorrer da quarta-feira, 10, com predomínio de sol entre poucas nuvens desde o amanhecer e pancadas de chuva isolada no período da tarde. A temperatura mínima deve ser de 21°C e a máxima mais uma vez pode chegar aos 34°C. As taxas de umidade do ar devem oscilar entre 33% e 90%.