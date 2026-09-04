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SP registra 1.445 km de lentidão, o 3º maior índice dos últimos 7 anos

Escrito por Redação (via Agência Estado)
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A cidade de São Paulo registrou 1.445 km de lentidão na tarde desta sexta-feira, 4. O índice é o segundo maior de 2026 e o terceiro dos últimos sete anos, segundo monitoramento feito pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

O número foi alcançado por volta das 18h, em uma sexta que precede um feriado prolongado do 7 de setembro. A virada brusca no tempo, com chuva a partir do início da noite, também ajudou a complicar ainda mais a vida do motorista.

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O pior índice de congestionamento de 2026 na capital paulista foi registrado no dia 24 de junho, dia em que a seleção brasileira jogou pela Copa do Mundo. A cidade contabilizou 1.690 quilômetros de lentidão.

O recorde histórico de trânsito na capital paulista é do dia 5 de setembro de 2019, quando São Paulo atingiu 1.902 km de congestionamento - na época, a CET já tinha firmado parceria com o Waze e a base de dados foi modificada, uma vez que o número de vias foi ampliado e mais lentidão passou a ser registrada.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a previsão de chuvas fortes entre sábado, 5, e segunda-feira, 7, durante o feriado prolongado. A passagem de uma frente fria pode provocar acumulados elevados e aumentar o risco de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra.

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No momento, nenhuma área da cidade está em estado de atenção, nem há pontos de alagamento, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

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