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SP registra 1.017 km de congestionamento após chuva e alagamentos; rodízio é suspenso

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A cidade de São Paulo registrou 1017 km de lentidão na noite desta quarta-feira, 4, após fortes chuvas que alagaram ruas e estações de metrô, segundo monitoramento feito pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Para mitigar os efeitos da chuva, o rodízio de veículos foi suspenso das 17h às 20h, informou a Prefeitura de São Paulo.

O número foi alcançado por volta das 18h30. De acordo com o Corpo de Bombeiros de SP, até às 18h foram registradas 17 chamadas para enchentes, 11 para quedas de árvores e quatro para desabamentos, que ajudaram a complicar a vida do motorista.

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A capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde desta quarta-feira, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura.

Segundo o CGE, imagens do radar meteorológico indicavam chuva forte com potencial para queda de granizo entre os bairros de Pirituba e Jaraguá, na zona norte, e entre Lapa e Pinheiros, na zona oeste.

O pior índice de congestionamento de 2026 na capital paulista foi registrado no dia 24 de junho, dia em que a seleção brasileira jogou pela Copa do Mundo. Na ocasião, a cidade contabilizou 1.690 quilômetros de lentidão.

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O recorde histórico de trânsito na capital paulista é do dia 5 de setembro de 2019, quando São Paulo atingiu 1.902 km de congestionamento - na época, a CET já tinha firmado parceria com o Waze e a base de dados foi modificada, uma vez que o número de vias foi ampliado e mais lentidão passou a ser registrada.

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